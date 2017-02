Guía rápida para preparar la Media Maratón de Málaga a un mes vista Entrenadores y nutricionistas ofrecen pautas para afrontar con éxito la prueba que se diputará el próximo 26 de marzo

23-02-2017 / EUGENIO CABEZAS

Queda justo un mes para que las calles del centro de la capital se vuelven a llenar con más de 7.000 corredores, que tomarán parte en la 27.º Media Maratón Caixa Bank Ciudad de Málaga. En la serpiente multicolor que formará la carrera volverán a mezclarse historias de superación, de esfuerzo, deportistas aficionados, profesionales y corredores de élite. Todos en la misma dirección: alcanzar la meta después de los 21.097 metros del recorrido. La preparación para una prueba de estas características exige un mínimo de cuidado, porque el esfuerzo físico es considerable, tanto si se trata de la primera vez como si estamos hablando de un profesional.

A un mes vista de la cita, SUR te ofrece algunas de las claves más importantes a tener en cuenta, tanto en el ámbito de la preparación física como en la alimentación, uno de los pilares fundamentales de cualquier deportista. “Cada participante marca sus objetivos y los hay que se conforman con terminarla, a ser posible sin apuros. También los hay que quieren bajar de los 100 minutos (a 4 minutos y 45 segundos por kilómetro) y, en función del estado de forma de cada uno, los objetivos son más exigentes: por ejemplo muchos quieren bajar de la hora y media, otros buscan bajar el kilómetro de los 4 minutos y, los más entrenados, compiten para los primeros puestos (los primeros corren por encima de los 18 kilómetros por hora”, explica Javier Angulo, coautor del blog ‘El Rincón de los Expertos’.

Desde el punto de vista nutricional, lo ideal es seguir una dieta de entre 2.000 y 2.500 kilocalorías, las chicas, y entre 2.800-3.500 kilocalorías los chicos; con un 60% de la energía consumida en forma de hidratos de carbono, un 20% de proteínas y un 20% de grasas. Así lo entiende, al menos, la doctora en Nutrición Belén Rodríguez Doñate. Según advierte esta experta, además del equilibrio de nutrientes, la distribución de las tomas a lo largo del día también es fundamental durante estas últimas cuatro semanas previas a la prueba. “Realizar entre cinco y seis tomas equilibradas y ajustadas al horario y tipo de entrenamiento nos permite mantener nuestras reservas de glucógeno, que es nuestro principal combustible energético, a punto para la competición”, asegura.

Los expertos en preparación física coinciden en que una buena planificación de los entrenamientos, una alimentación equilibrada y un reparador descanso son los pilares básicos para competir en las mejores condiciones en una Media Maratón como la de la capital malagueña, que tiene lugar siempre entre los meses de marzo y abril. “Unos entrenarán tres días a la semana, otros cuatro, otros cinco y los hay que entrenarán a diario. A más nivel, mejor planificación, mayor conocimiento sobre los entrenamientos diarios y más en cuenta se tienen los aspectos nutricionales, al menos así debería ser”, apostilla Angulo.

En una media maratón, un corredor medio consume aproximadamente 1 kilocaloría por kilo de peso y por kilómetro, aunque puede ser algo menor a mayor calidad en la mecánica de carrera, grado de entrenamiento y eficiencia metabólica, propia de las adaptaciones del entrenamiento. “Esto equivale a unas 1.500 kilocalorías para una persona de 70 kilos al finalizar la prueba”, aclara Angulo. Es decir que multiplicando el peso corporal por la distancia recorrida se obtiene el gasto calórico total, a lo que debe sumarse el gasto energético de los momentos previos a la competición, el calentamiento y sobre todo los nervios, que descargan adrenalina “y consumen”, remarca, así como la post competición, que incrementa el gasto durante muchas horas y más en función de la intensidad y el grado de sufrimiento individual vivido durante la carrera.

Hidratos de carbono

Como pauta general, los expertos apuntan que la ingesta de comida con alta cantidad en hidratos de carbono dependerá de dos factores: intensidad de los entrenamientos y necesidad o no de pérdida de grasa corporal. “Este último factor, generalmente, afecta aquellos corredores no tan experimentados y que desean competir en las mejores condiciones, dado que los corredores de nivel más alto, suelen tener niveles bajos y adecuados de grasa corporal”, remarca el autor del blog ‘El Rincón de los Expertos’.

Por su parte, la nutricionista destaca que la comida anterior a la competición deberá ser abundante, “un poquito más de lo habitual”, pero digestiva y debe tomarse dos horas antes del comienzo de la prueba. “Ese día no debe probarse nada nuevo, ni antes ni durante la prueba, y no debe saltarse el desayuno, que debe incluir alimentos ricos en hidratos de carbono complejos que se consuman habitualmente, como pan blanco, cereales no integrales, galletas o barritas energéticas, una fuente de proteína, como los lácteos y/o fiambre o carne magra, y además fruta, en zumos, licuado, plátano, uva o mango”, describe Rodríguez Doñate, responsable de la web tugestordesalud.com.

“Antes, durante y después de la prueba será fundamental que nos hidratemos de manera adecuada. Es recomendable tomar durante las dos horas antes de la prueba unos 300-500 mililitros de una bebida con carbohidratos, es decir, tipo isotónico, y durante la prueba entre 150 y 200 mililitros cada 20 minutos. Al finalizar la misma deberemos tomar al menos 200 mililitros cada 15 minutos”, detalla, al tiempo que recomienda “tomar durante la carrera, además de la bebida, algún gel, fruta o barrita”. No en vano, y aunque la competición malagueña sale a las 9.30 horas, para esas fechas, dentro de un mes, es muy probable que empiece ya a notarse la subida de las temperaturas, propias del comienzo de la primavera en Málaga.