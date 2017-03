Ocho ‘gadgets’ (im)prescindibles para salir a correr Los ‘runners’ cada vez recurren más a aparatos electrónicos en sus carreras, te contamos cuáles son los más útiles

09-03-2017 / EUGENIO CABEZAS

El auge del ‘running’ no se detiene. A las amplísima oferta de zapatillas, pantalones cortos, mallas, camisetas y calcetines, se han unido en los últimos años una serie de complementos tecnológicos que han convertido a la moda de correr en toda una experiencia digital, en la que el teléfono móvil inteligente juega un papel clave. A las aplicaciones para monitorizar la práctica deportiva, se suman otros aparatos que permiten medir el ritmo cardiaco y realizar estadísticas sobre el rendimiento.

A continuación te mostramos algunos de estos ‘gadgets’, con consejos sobre cuáles resultan más útiles y cuales podrían llegar a ser más prescindibles. En todo caso, la elección de unos u otros también dependerá de los hábitos y necesidades específicas de cada corredor.

1. Móvil, pulsómetro o podómetro

En el mercado existen decenas de aplicaciones para el teléfono (Endomondo es una de las más descargadas, con versión gratuita muy completa), pero si uno lo que desea es desconectar de verdad del móvil y alcanzar la máxima precisión, lo mejor que puede hacer es adquirir un reloj pulsómetro. Marcas como Polar y Garmin están entre las más reconocidas del mercado. Suelen rondar los 150 euros, como mínimo. El podómetro es otra opción, aunque en este caso su utilidad es menor, ya que mide únicamente el número de pasos que se dan. Eso sí, resultan bastante más asequibles.

2. Pulseras y ‘wereables’

Estos aparatos permiten dejar el móvil en casa y salir a correr con un reloj que permite funciones básicas. Los grandes fabricantes, como Samsung y Apple tienen varios modelos, como el Apple Watch y el Samsung Gear. Luego están las pulseras de actividad, que son más asequibles, pero no permiten esa conectividad con los teléfono inteligente.

3. Camelbak

Este término describe las mochilas que se emplean en el ‘mountain-bike’ para ir bebiendo sin necesidad de echar mano de botes situado en el cuadro de la bicicleta. Aunque son de reciente incorporación al ‘running’, se están extendiendo especialmente entre los corredores de fondo y ultrafondo, sobre todo en pruebas de trail o montaña. Su coste no es elevado y puede salvarnos de más de un problema físico en carrera, ya que la hidratación resulta clave. También existe el formato cinturón, en el que las botellas se llevan en las caderas.

4. Calcetines deportivos

Los calcetines para correr son los grandes olvidados en el equipamiento deportivo. Los ‘runners’ suelen gastarse mucho dinero en zapatillas pero no se preocupan por complementarlas con unos calcetines específicos que pueden ayudar a reducir heridas y otras molestias en los pies durante entrenamientos y carreras.

De hecho, suele asociarse la aparición de ampollas, rozaduras o heridas en el pie a las zapatillas, pero la mayoría de ocasiones esto tiene fácil solución con la elección de unos buenos calcetines. Es aconsejable dejar de usar los mismos que en el día a día y menos si son de algodón, pues acabarán con los pies empapados de sudor y las ampollas no perdonan.

5. Auriculares

Hay quien no se motiva si no sale a correr con música. Los fabricantes se esmeran cada vez más por reducir el tamaño y mejorar la ergonomía de estos dispositivos. Además, con las conexiones ‘bluetooth’ ya no es preciso llevar ni siquiera los cables. Si eres un auténtico ‘músico adicto’, los hay incluso resistentes al agua por apenas 40 euros.

6. Chaleco reflectante y luz frontal

Son dos elementos que pueden resultar imprescindibles si se entrena en horario nocturno. La seguridad resulta fundamental a la hora de salir a correr. En el mercado existen numerosos modelos. Es cuestión de bucear y elegir cuáles se adaptan mejor a cada uno. No en vano, la luz frontal, como ocurre con la cámara de vídeo, hay que llevarla en la cabeza, con una cinta elástica, lo que puede resultar más molesto si no se está acostumbrado.

7. Cámara

La GoPro es la reina en este terreno, pero en el mercado existen un buen número de imitaciones. Si la carrera es por zonas habituales y no hay una motivación especial, es aconsejable prescindir de ella, porque supone un peso añadido y una molestia a la hora de correr.

8. Otros complementos (‘calientamanos’ para el frío y pesas para las zapatillas)

Las manos es una de las partes del cuerpo que es casi imposible calentar cuando se está corriendo, es por ello que la tecnología también avanza en este deporte y ha salido a la luz un producto conocido como Zippo Delux Hand Warming. Esta marca de mecheros ha conseguido hacer pequeñas ‘petacas’ recargables que auto combustionan por gasolina. A pesar de parecer peligroso los que lo han probado comentan que da un gran resultado. Su fabricante destaca que no quema, solo calienta, y es especial para deportes al aire libre. Su precio no llega a los 20 euros cada una.

Por su parte, el entrenamiento con lastres es muy antiguo (el gran Emil Zatopek ya entrenaba a finales de los años 40 con botas militares y peso en los pies; “así, la competición me parece luego un descanso”, solía decir), habiendo tenido a lo largo de los años tantos defensores como detractores. Y es que no todos los atletas los utilizaban de manera correcta, ni con la carga o en los lugares más apropiados. Ahora en el mercado existe Power Instep, pesas de empeine adaptables al calzado deportivo, que vienen avaladas por un estudio científico realizado por especialistas del CAR de Barcelona, que pone de manifiesto sus beneficios biomecánicos y metabólicos.