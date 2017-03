Ambientazo de deporte y solidaridad en Benalmádena El nerjeño Álvaro Fernández se impone en la II Carrera Litoral Holiday World a beneficio de Proyecto Hombre

05-03-2017 / JULIO RODRÍGUEZ

La burbuja del ‘running’ es cada vez más difícil de sostener por la cantidad y calidad de carreras en la provincia. Pocas pruebas mantienen un alto nivel de inscripciones y servicios. La II Carrera Litoral Holiday World Benalmádena ha reunido este domingo a 850 inscritos, superando los 700 de su estreno el año pasado. La fórmula: una organización tan generosa como cuidada; simultanear carreras de 5 y 10 kilómetros para dar cabida desde los pequeños a los más mayores, un circuito atractivo en el que siempre se ve el mar y como broche el cierre con paella para celebrar el apoyo a Proyecto Hombre, colectivo a quien va destinada la cita. Éxito completo.

Las condiciones invitaban a correr. Temperatura perfecta para el atleta más exigente: sin calor, sol tapado, sin viento. Circuito dinámico con cuatro repechos en un recorrido ‘sube-baja’ que no permite relajación para los que luchan por la victoria. El favorito cumplió los pronósticos. El nerjeño Álvaro Fernández se impuso en la distancia de 10 kilómetros con un tiempo de 33.45 minutos, gran marca con las dificultades que presentaba el circuito. “Es exigente por los badenes. La gente piensa que se sufre subiendo, pero bajando los traumatismos son mayores porque no te dejas llevar, hay que mantener la tensión”, destacó el ganador. El inicio de la prueba fue muy rápido en los 2.000 metros iniciales donde Antonio García, -segundo-, y David Moreno,-tercero-, no se despegaban del atleta olímpico en Atenas. Pero el campeón no bajó el ritmo y llegó a la meta en solitario. “Me ha gustado mucho el ambiente, hay que repetir y da gusto ver a tanta gente disfrutar”, resaltó Fernández.

En la modalidad de 5 kilómetros venció en la clasificación absoluta Manuel Bravo con 17.29 minutos seguido de Raúl Rubia y Juan Andrés Parejo. En féminas, la victoria sobre los 10.000 metros recayó en Raquel Muñoz con un registro de 44 minutos y 45 segundos, acompañada en el podio por Paloma Ramos y María Michelson. En los 5 kilómetros la más rápida fue Sara Mesa, con 24 minutos y 46 segundos, por delante de Thais Monteleone y Alejandra Moreno.

La estampa del bulevar marítimo de la antigua N-340 en Benalmádena tomado por atletas profesionales, corredores amateurs, familiares con cochecitos de bebé, aficionados participando con sus mascotas, nietos y abuelos corriendo de la mano, fue el mejor reflejo de que la II Carrera Litoral Holiday World se ha consolidado tras dos ediciones con un horizonte prometedor.

Hasta el alcalde de Benalmádena, Víctor Navas, participó en la prueba, muy cuidada por toda la familia del Grupo Peñarroya presente desde primera hora. Tras la entrega de 90 trofeos y medallas en 30 categorías, los inscritos recibieron masajes y degustaron una paella. Hubo tiempo para sortear noches de hotel, pases familiares en el Beach Club y ‘spa’ entre otros servicios. Jornada perfecta de ocio, solidaridad y deporte.